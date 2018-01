Para governo, siderúrgicas ajudarão no processo contra Vale O secretário de Direito Econômico do Ministério da Justiça, Daniel Goldberg, disse hoje que a participação das siderúrgicas no processo que pede a venda de ativos da Vale do Rio Doce ajudará a esclarecer ainda mais a questão que deverá ser julgada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). De acordo com reportagem publicada hoje no jornal O Estado de S.Paulo, as siderúrgicas decidiram se rebelar contra o poder de mercado da Vale e solicitaram uma audiência ao Cade para defender o parecer da SDE que recomenda que a empresa venda ferrovias e portos. Ele disse que durante a análise de qualquer processo de fusão de empresas, a SDE publica um edital convidando todos os interessados do determinado mercado em análise a se manifestarem. "Várias siderúrgicas se manifestaram. Bastou nos procurar", disse. O secretário não quis falar sobre o mérito das operações da Vale. A presidente do Cade, Elizabeth Farina disse que o Conselho está aberto para receber informações de qualquer empresa interessada nos processos em julgamento. Ela não soube informar se está marcada alguma audiência solicitada pelo Instituto Brasileiro de Siderurgia (IBS). Em janeiro, a SDE concluiu a investigação sobre as compras de mineradoras feitas pela Vale em 2000 e 2001. A Vale comprou a Ferteco, Samitri, Socoimex e MBR, que elevaram "substancialmente" sua participação no mercado. Sgundo a secretaria, a Vale monopoliza o fornecimento de ferro em pelotas. O diretor-executivo de Novos Negócios da Vale, José Carlos Martins, o preço do minério de ferro no Brasil está abaixo da cotação internacional, o que mostra que as siderúrgicas não estão sendo prejudicadas. "A siderurgia brasileira só é competitiva por causa da Vale", afirmou Martins na reportagem do jornal.