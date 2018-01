Para IBGE, 2001 foi "o ano dos bancos" A crise enfrentada pelo Brasil no ano passado e a conseqüente alta dos juros melhoraram o resultado das instituições financeiras e inibiu o consumo das famílias. Detalhamento dos dados do PIB do País de 1999 a 2001, divulgado nesta quarta-feira pelo IBGE, mostrou que os brasileiros chegaram endividados ao final do ano passado, enquanto o setor financeiro aumentava a capacidade de financiamento. O chefe do Departamento de Contas Nacionais do IBGE, Eduardo Nunes, admitiu que 2001 foi "o ano dos bancos". A elevação dos juros (a taxa Selic iniciou o ano em 15% e fechou em 19%) e o aumento de quatro pontos porcentuais no "spread" médio (ganho entre custos de captação e taxas de financiamento, que passou de 35% para 39%) levaram o setor financeiro - bancos, fundos de pensão e seguradoras - a terminar o ano com R$ 26,1 bilhões em capacidade de financiamento, número bem superior aos R$ 6,9 bilhões atingidos no ano anterior. Já as famílias brasileiras fecharam o ano passado com necessidade de financiamento (dívidas) num total de R$ 15,88 bilhões. O endividamento da administração pública atingiu R$ 44,24 bilhões e o das empresas não-financeiras chegou a R$ 20,47 bilhões. Nunes disse que o resultado do setor financeiro pode ser explicado pela conjunção entre crescimento dos juros e da inflação no ano passado. "Esses dois fatores, juntos, diminuem o consumo das famílias e fazem com que elas necessitem mais de financiamento, recorrendo ao setor financeiro", disse. O governo e as demais empresas também aumentam a necessidade de recorrer às instituições financeiras, melhorando os resultados dos bancos. As instituições financeiras aumentaram também a participação no PIB de 2000 (5,18%) para 2001 (6,23%). Houve um verdadeiro abismo entre as famílias e o setor financeiro também nos dados da poupança bruta (investimentos e aplicações). No caso das famílias, a poupança caiu 21% de 2000 (R$ 68,81 bilhões) para o ano passado (R$ 56,65 bilhões). Por outro lado, a poupança das instituições financeiras aumentou 63% no período, passando de R$ 7,5 bilhões para R$ 20,48 bilhões. O consumo das famílias cresceu apenas 0,7% no ano passado e, com uma contribuição de 60,6% no cálculo do PIB, empurrou a economia do País para baixo, com expansão de apenas 1,42%. Nunes disse que o desempenho medíocre do consumo familiar é resultado da alta dos juros e das crises que marcaram o ano passado, como os problemas na Argentina e nos Estados Unidos, que acabaram afetando o câmbio, a inflação, a renda, o emprego e a demanda. O estudo do IBGE revelou também uma melhoria nas contas do governo, que reduziu a necessidade de financiamento de R$ 47,81 bilhões em 2000 para R$ 44,24 bilhões. A redução foi provocada especialmente pelo aumento da arrecadação. A participação da arrecadação de tributos no PIB do País bateu recorde histórico, alcançando a maior marca desde 1947, destacou Nunes. A participação do comércio exterior na economia aumentou significativamente entre 1997 e 2001, impulsionada especialmente pelas importações mas sob impacto também do crescimento das exportações. Segundo dados do IBGE, o grau de abertura da economia do País - ou seja, o resultado da soma das importações e exportações dividido pelo PIB, medindo o grau de penetração do comércio exterior na economia nacional - passou de 17,21% em 1997 para 27,41% no ano passado. Os dados apontam também que, de 1994 a 2001, o total das exportações cresceu 58,9%, enquanto as importações tiveram crescimento acumulado de 86%.