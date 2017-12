Para indústria, carga tributária é o maior obstáculo A carga tributária é o principal problema enfrentado pelas indústrias no País, segundo uma pesquisa divulgada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) e feita entre 25 de junho e 15 de julho. Para 62% das pequenas e médias empresas ouvidas, o maior entrave ao crescimento é a carga tributária. Entre as grandes, esse índice é de 55%. Os porcentuais são os maiores desde o início da sondagem, no segundo trimestre de 1998. As taxas de juros foram apontadas por 55% dos grandes empresários como o segundo maior obstáculo para as empresas, seguidas pela falta de demanda, apontada por 45%. A demanda fraca é, na opinião de 49% dos pequenos e médios empresários, o segundo maior problema, e as taxas de juros, com 45%, o terceiro maior. O levantamento foi feito entre 1.157 pequenos e médios e 228 grandes empresários.