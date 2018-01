Para indústria, corte nos juros deveria ser maior A redução de 0,5 ponto porcentual na taxa básica de juros, a Selic (agora em 13,25% ao ano), decidida nesta quarta-feira pelo Comitê de Política Monetária (Copom), gerou opiniões divergentes na indústria. Mas, apesar das diferenças, todos concordam que o corte poderia ter sido maior. O presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), deputado Armando Monteiro (PTB), afirmou que a redução foi boa, lembrando que havia setores do mercado esperando menos, mas é "o mínimo admissível, tendo em vista as melhores condições do ambiente macroeconômico e o fato de que a inflação não dá sinais de recrudescimento." "Isso cria condição para que continue a trajetória de redução da taxa. Lamento, no entanto, que a taxa de juro real continue muito alta, em torno de 9%, o que, infelizmente, põe o Brasil na condição de líder nessa ranking", disse. O presidente da Associação Brasileira da Infra-Estrutura e Indústrias de Base (Abdib), Paulo Godoy, também elogiou a redução da Selic, e destacou que o cenário macroeconômico permitia uma redução maior, de até 1 ponto porcentual a cada reunião do Copom. "A queda continuada dos juros sinaliza para a indústria e para os investidores uma tendência positiva, mas, em um momento quando as autoridades públicas procuram propostas para reativar a economia e incentivar investimentos, a redução acentuada dos juros é uma boa medida", afirmou. Godoy disse ainda há margem para que a Selic seja reduzida, mas destacou que se o Brasil obtivesse déficit nominal zero, os juros poderiam cair ainda mais. "Não estamos solicitando medidas mágicas ou irresponsáveis, mas um pouco mais de consonância com a necessidade de crescimento com o devido controle da inflação", concluiu. Crescimento Para o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Paulo Skaf, "falta visão histórica e geopolítica ao Copom". Segundo ele, a queda é insuficiente para que o País alcance um crescimento econômico maior em 2007, "como se este fosse um desígnio imutável de nosso destino". Para Skaf, a expansão do Produto Interno Bruto só poderá ser viabilizada com queda dos juros, redução dos gastos públicos, controle da inflação, mais investimentos e política cambial favorável às exportações. "Soluções existem, mas é preciso visão histórica e vontade política para colocá-las em prática", concluiu.