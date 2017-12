Para Itamaraty, EUA não irão retaliar Brasil O governo brasileiro está confiante de que os Estados Unidos não vão retaliar o Brasil por desrespeito à propriedade intelectual. Em encontro hoje com o representante-adjunto de Comércio dos Estados Unidos, Peter Allgeir, o Itamaraty apresentou um relatório de quarenta páginas com os avanços feitos pelo Brasil no combate à pirataria. Apesar da confiança do governo, o representante americano não afastou o risco dos EUA retirarem o Brasil do seu Sistema Geral de Preferências (SGP), que faz com que cerca de US$ 2 bilhões em exportações brasileiras entrem nos Estados Unidos com tarifa zero. Para o chefe da área econômica do Itamaraty, embaixador Clodoaldo Hugueney, o relatório brasileiro é suficiente para convencer os americanos a não fazer retaliações contra as exportações brasileiras. "O Brasil é um dos países que têm uma das legislações mais modernas em matéria de propriedade intelectual, como também atua de forma determinada no combate à pirataria", ponderou. Segundo Hugueney, os números da pirataria no Brasil vêm caindo de forma acelerada, mostra de que as medidas que o Brasil vem adotando estão surtindo efeito.