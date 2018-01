Para JP Morgan, Lula também precisa cortar gastos O diretor de estratégia soberana para América Latina do banco JP Morgan, Graham Stock, disse nesta quinta-feira que a aprovação da minirreforma tributária seria um passo positivo, mas seria necessário um esforço do novo governo para fazer reformas também do lado de gastos. "Se o governo brasileiro reduzir os gastos, poderá então baixar impostos e permitir o setor privado crescer mais rapidamente, criando mais empregos", disse. Stock não acredita que a MP 66 será votada no curto prazo. "Alguns líderes do PT têm dito nas últimas semanas que a minirreforma tributária terá prioridade na agenda legistativa no próximo ano, mas ainda não está claro se tal reforma será mais ampla ou mais na direção do que vinha sinalizando o governo de Fernando Henrique Cardoso", disse Stock após o seminário "Aprofundando Reformas Estruturais Econômicas na América Latina", promovido pelo Council of The Americas. O analista do JP Morgan disse que as reformas estruturais são o que o Brasil precisa para sair da atual situação. "Os elementos principais da agenda são as reformas da Previdência, tributária e trabalhista", acrescentou. Para ler o índice de notícias sobre a transição na área econômica, clique aqui.