Para J.P. Morgan, sem reformas será difícil aumentar nota do Brasil O estrategista de mercados emergentes do banco norte-americano de investimentos J.P. Morgan, Graham Stock, disse na noite desta terça-feira, que, antes da aprovação das principais reformas estruturais, ?é possível, embora seja difícil? que a recomendação para os títulos da dívida do Brasil volte a ser marketweight (média do mercado). Sem a aprovação das reformas, seria necessário, de acordo com ele, que muitas outras coisas estivessem caminhando na direção certa, além de um compromisso claro e forte do governo eleito de fazer as reformas. Stock admitiu que foi interpretada com ?nervosismo? a disposição inicial do PT de abrir mão do fim da cumulatividade do PIS/Pasep, proposta pela MP 66, para garantir a aprovação das alíquotas maiores do Imposto de Renda Pessoa Física e Contribuição sobre o Lucro Líquido (CSLL). Teria sido um sinal negativo do partido, demonstrando um compromisso frouxo com a reforma tributária. ?O PT deveria usar todas as oportunidades para mandar os sinais corretos para o mercado?, disse. Equipe de Lula pode decepcionar Segundo ele, os investidores podem se decepcionar com a indicação de petistas para os principais cargos da equipe econômica, com exceção da presidência do Banco Central que ficaria com alguém ligado ao mercado financeiro. Ele disse que, num primeiro momento, logo após a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva, o PT sinalizou que poderia ter uma equipe econômica com mais representantes do mercado. Sobre os nomes mais cotados para a presidência do BC, e ele citou quatro (José Júlio Senna, Pedro Bodin, Henrique Meirelles e Sérgio Werlang), o estrategista disse que tanto o mercado externo como o doméstico receberiam bem qualquer que fosse o escolhido. Mesmo que os nomes do PT escolhidos para a equipe econômica, e ele não citou nenhum, apontem para ?pessoas qualificadas?, não são pessoas ?market friendly? (amigas do mercado). Stock afirmou que a recomendação para o Brasil foi rebaixada porque ?será difícil ao novo governo sustentar a retórica recente, pelo menos no intervalo? do recesso do Congresso Nacional, já que as discussões em torno das reformas estruturais ficaram paralisadas. Brasil pior do que Colômbia e Rússia O J.P. Morgan acredita que os títulos da Colômbia e da Rússia terão uma performance melhor do que os títulos brasileiros no curto prazo, de acordo com o estrategista de mercados emergentes do banco. Ele disse que a Rússia tem saldo na conta corrente, em comparação dom o déficit brasileiro. Além disso, a Rússia não precisa atrair capital estrangeiro para financiar as contas externas, o que coloca o país em uma situação muito mais confortável do que o Brasil. No momento, os títulos russos são mais caros do que os brasileiros e os papéis do Brasil estão mais baratos hoje do que estavam há um ano e ?podem ficar ainda mais baratos?, segundo o estrategista. Os títulos da Colômbia, ainda de acordo com Stock, devem ter melhor desempenho porque o país conta com apoio da comunidade internacional e, particularmente, dos Estados Unidos, em função do interesse norte-americano de combater o tráfico de drogas no país latino-americano.