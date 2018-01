Para juiz suíço, dinheiro do Noroeste serve ao crime internacional O juiz suíço Daniel Devaud, responsável pelo processo que investiga a lavagem do dinheiro originário dos US$ 242 milhões desviados do Banco Noroeste, está certo de que a elucidação do caso vai revelar um importante esquema utilizado por quadrilhas internacionais ligadas ao crime organizado. As peças chaves do esquema seriam os paquistaneses Naresh Asnani e seu pai Shandas Asnani, este último de origem chinesa, presos no final de dezembro pela polícia dos Estados Unidos quando desembarcavam no aeroporto internacional de Miami, na Flórida. Os dois residem na Nigeria. As suspeitas de Devaud foram antecipadas para os advogados brasileiros Domingos Refinetti e Aloysio Lacerda Medeiros, que defendem os ex-controladores do Noroeste e relevadas hoje à Agência Estado. Os advogados participaram, em dezembro, dos interrogatórios do ex-diretor da área Internacional do banco, Nelson Sakagushi, principal acusado de realizar o desfalque e preso na Suíça desde julho do ano passado. "O juiz deixou claro, durante os interrogatórios, que já existem indícios de que o esquema utilizado por Sakagushi também é ou foi utilizado por grandes quadrilhas", adiantou Refinetti. Além dos juiz Devaud e dos advogados, participaram do interrogatório as procuradoras federais brasileiras Adriana Escordamaglia e Melissa Blagitz Garcia, responsáveis pelo inquérito que investiga o caso no Brasil. Avprocuradora Melissa afirmou hoje que não pode se pronunciar porque o inquérito corre em segredo de Justiça no Brasil. O diretor da empresa de controle de riscos Kroll, Eduardo Sampaio, que realizou os primeiros rastreamentos internacionais do dinheiro desviado do Noroeste, disse hoje que, pelo menos no âmbito de sua investigação, "não conseguiu concluir que o esquema foi utilizado" por outras organizações criminosas. "Isso não quer dizer que não tenha sido. Mas é comum que, depois de montada uma estrutura para lavagem de dinheiro, com empresas e contas bancárias fantasmas, ela realmente sirva para mais de uma organização", avaliou ele. De acordo com investigação feitas pela equipe de Refinetti, que rastreou nos Estados Unidos e em países da Europa e da Ásia o dinheiro do desfalque, cerca de US$ 120 milhões passaram pelas mãos dos Asnani. No curso das investigações iniciais, o primeiro nome que surgiu foi o de Naresh. Ao lado dos nigerianos Christian Anajemba e Emmanuel Odinigwe, ele teria recebido, em contas de bancos suíços, grande parte do dinheiro originário do desfalque. Depois, este dinheiro foi pulverizado em centenas de contas bancárias e empreendimentos imobiliários espalhados por vários países do mundo. Anajemba seria assassinado, em circunstâncias misteriosas dentro de seu automóvel Mercedes Benz, na cidade de Lagos, na Nigéria, em 1998. Parte de seu espólio está congelado pela Justiça norte-americana, do Reino Unido e da Suíça. Depois da prisão dos Asnani em Miami, o juiz Devaud determinou a prorrogação do pedido da prisão preventiva de Sakagushi. Os Asnani devem ser extraditados para a Suíça em fevereiro. Depois de ouvi-los, Devaud deverá vir ao Brasil para interrogar testemunhas e investigar as ramificações do esquema no país.