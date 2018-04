Para Krugman, plano não está claro O pacote de estímulo fiscal anunciado ontem pelo secretário do Tesouro americano, Timothy Geithner, foi recebido com pessimismo pelo mercado. A falta de detalhes deixou muitas perguntas sem respostas. Em entrevista ao ?Wall Street Journal?, o Nobel de Economia e professor da Universidade Princeton, Paul Krugman, disse que para ele não estava claro o significado do plano. "Há uma interpretação de que (o pacote) não é tão ruim, mas não está claro se essa é a interpretação correta". Para o economista, em alguns pontos, o pacote parece ser melhor do que o pouco que havia sido vazado nas últimas semanas, mas mesmo assim, não está totalmente claro qual é o "plano". "Eu realmente não sei, pelo menos baseado nas informações de hoje. Mas, talvez, apenas talvez, seja um Cavalo de Tróia trazendo a política certa", disse Krugman.