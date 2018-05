Para Lagarde, zona do euro ainda precisa se fortalecer As ações políticas na zona do euro ao longo do ano passado abordaram riscos importantes e estabilizaram os mercados financeiros, mas o crescimento permaneceu fraco e o desemprego se manteve em nível recorde. Segundo comunicado do Fundo Monetário Internacional (FMI), assinado pela diretora-gerente Cristine Lagarde, ações políticas que busquem a restauração da saúde do setor financeiro e o estabelecimento da união bancária são essenciais para reverter a fragmentação financeira e apoiar a recuperação.