Para Lamy, acordo entre Mercosul e UE está muito próximo O comissário de Comércio da União Européia, Pascal Lamy, afirmou hoje que o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Européia (UE) está muito próximo. As duas partes trocaram nesta quarta-feira, com cinco dias de atraso segundo o cronograma, as chamadas propostas melhoradas para a abertura de seus mercados. A próxima rodada de negociações acontece entre 17 e 21 de março em Bruxelas. "Temos agora um boa base para começar a negociar a abertura dos mercados. A entrega das propostas mostra o compromisso mútuo com essa negociação bilateral", afirmou o principal negociador europeu, em comunicado. Lamy espera que Mercosul e União Européia apresentem, até 30 de abril, as ofertas nas áreas de serviços, investimentos e na área pública. A troca de ofertas também foi elogiada pelo comissário europeu de Relações Externas, Chris Patten. Para ele, está claro que as duas partes estão determinadas a fazer da negociação um sucesso. "Também mostra nossa confiança no futuro do Mercosul. Integração regional e abertura comercial são cruciais para a região", afirmou. Brasil e UE trocaram suas ofertas durante encontro entre o diretor geral de comércio do bloco europeu, M.P.Carl, e os quatro embaixadores dos países do Mercosul (Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai).