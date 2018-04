Para Lamy, mercados punem injustamente o Brasil O comissário europeu para o Comércio, Pascal Lamy, disse hoje que os mercados estão penalizando injustamente o Brasil. Em entrevista à emissora de rádio francesa RTL, Lamy qualificou o nervosismo em relação ao País como "exagerado" e afirmou que é necessário se manter uma perspectiva de médio e longo prazo para o Brasil. "Os mercados estão de uma maneira errada penalizando um país como o Brasil, que nos últimos dez ou vinte anos fez enormes esforços para consolidar a democracia em seu sistema e para desintoxicar-se da inflação", afirmou. "O Brasil é um país cuja trajetória econômica no médio prazo tem sido notável." O comissário europeu observou que o Brasil, "pelo fato de estar incluído entre os emergentes, é penalizado". Segundo ele, apesar da situação na Argentina ser mais complicada do que no Brasil, há também um exagero no comportamento dos mercados em relação aquele país. Lamy acrescentou que a União Européia mantém uma visão de médio e longo prazos para a América do Sul. "Trata-se uma região muito importante para nós", disse. "Temos uma política muito clara nessa área: queremos que os países sul-americanos se integrem cada vez."