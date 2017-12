Para Lavagna, entrada da Venezuela seria negativa para Mercosul O ex-ministro da Economia, Roberto Lavagna, declarou que a entrada da Venezuela no Mercosul como sócio pleno e o eventual afastamento do Uruguai causariam uma alteração na imagem e no equilíbrio de forças do bloco do Cone Sul. Segundo ele, a alteração ocorreria em dois fatores que são "cruciais", isto é, "economia de mercado e democracia". Em uma entrevista ao jornal dominical Perfil, o ex-ministro disse que a alteração seria "negativa". Perguntado sobre o que pensava do presidente da Venezuela, Hugo Chávez, Lavagna exercitou sua tradicional ironia sutil: "existe uma expressão simpática do (presidente do Chile, Ricardo) Lagos, que diz ´populismo com talão de cheques´. Não é minha. É do presidente Lagos". Na semana passada, em Buenos Aires, representantes dos quatro países sócios do Mercosul mais os venezuelanos (que até dias atrás era um "membro pleno em processo de adesão"), assinaram o Protocolo de Adesão que determina que no prazo máximo de quatro anos a Venezuela se transformará em um membro pleno, adotando as normas internas do bloco e a Tarifa Externa Comum (TEC). Os analistas afirmam que esse desembarque venezuelano aumentará mais ainda a influência do presidente Chávez na região. Desta forma, o Mercosul, que desde sua criação havia sido um quarteto, com a chegada da Venezuela passará a ser um quinteto. No entanto, não se descarta a possibilidade de que o bloco encolha para um trio, já que, enquanto a Venezuela acelera sua entrada plena, o Uruguai analisa a negociação de um acordo de livre comércio com os Estados Unidos, fato que complicaria a permanência desse país dentro do Mercosul. Simultaneamente, o governo paraguaio - irritado com os obstáculos que os países "grandes", isto é, o Brasil e a Argentina, costumam colocar para os "pequenos" - também estuda a possibilidade de iniciar negociações similares com o governo do presidente George W. Bush. Tanto em Montevidéu como em Assunção, governo e empresários amargam o desprezo com que costumam ser tratados por Brasília e Buenos Aires, que tomam decisões sem consultá-los previamente. Lavagna destacou que o Mercosul "continua sendo o projeto estratégico mais importante. Mas, acho que a Argentina e o Brasil precisam entender a particular situação dos países menores". A irritação uruguaia com o Mercosul cresceu a partir de agosto passado, quando o presidente argentino, Néstor Kirchner, desferiu uma dura campanha - a "Guerra da Celulose" - contra a instalação de duas megafábricas de celulose no município uruguaio de Fray Bentos, à beira do rio Uruguai, que divide os dois países. Kirchner exigiu a suspensão das obras, alegando que as fábricas causariam graves danos ambientais e econômicos para a Argentina. O presidente uruguaio, Tabaré Vázquez, resistiu às pressões, alegando que as empresas contam com tecnologia de ponta e que não poluirão. Além disso, as fábricas, que investirão US$ 1,8 bilhão, são essenciais para a recuperação econômica uruguaia. Lavagna sustenta que a finlandesa Bótnia e a espanhola Ence, que constroem as fábricas, deveriam comprovar que não prejudicarão o ambiente. No entanto, o ex-ministro também indica o direito do Uruguai de implementar "um investimento que, comparado com o tamanho da Argentina, equivale a US$ 30 bilhões". Lavagna é encarado como um potencial candidato às eleições presidenciais do ano que vem. Uma pesquisa da consultora Carlos Fara divulgada neste domingo indicou que o ex-ministro, definido como um homem de "carisma cinzento" - mas com fama de honesto e ponderado - conseguiria ficar em segundo lugar nas eleições caso enfrentasse nas urnas o presidente Néstor Kirchner (o presidente teria 49,3% dos votos contra 16,6% do ex-ministro) ou a esposa deste, a senadora Cristina Kirchner (a primeira-dama teria 40,6%, enquanto o ex-ministro ficaria com 19,5%). Ao longo do último mês, Lavagna foi paparicado por diversos setores opositores a Kirchner, entre eles integrantes do círculo do ex-presidente Eduardo Duhalde (que colocou Lavagna no cargo de ministro e depois o deixou de "herança" para Kirchner), que constituem um setor do próprio partido de Kirchner, o Justicialista (Peronista), mas com o qual mantém divergências. Lavagna também foi lisonjeado por representantes da União Cívica Radical (UCR), que gostariam de ver o ex-ministro como candidato de seu partido. No entanto, na entrevista ao Perfil, Lavagna esquivou qualquer compromisso com uma eventual candidatura sua à presidência do país.