Para Levy, não pode haver tolerância com o relaxamento fiscal

Às vésperas da divulgação do relatório bimestral de despesas e receitas do Orçamento, Levy reforçou, nos últimos dias, o discurso de que é uma ilusão pensar que a mudança na meta fiscal, que deve ser oficializada nesta quarta-feira, é afrouxar o ajuste. A interlocutores, o ministro tem dito que há uma leitura torta da discussão sobre a meta fiscal. E que a tentativa de se criar confusão e polaridade entre os ministérios da Fazenda e do Planejamento é algo desatualizado para o quadro atual.

A percepção do Ministério da Fazenda é de que há bastante realismo no governo, até pela evidência da necessidade das medidas de ajuste. Ainda que aqui ou acolá especule-se com construções consideradas “mais acadêmicas” para contornar alguns desafios. Diversos desenvolvimentistas têm defendido até os realinhamentos de preços próximos aos que vêm ocorrendo.

O que se avalia no Ministério da Fazenda é que é preciso ser cauteloso, porque qualquer relaxamento fiscal não pode ser tratado com complacência, mas com a consciência de que aumentou o dever de casa.

Levy tem reforçado nas discussões internas que o esforço fiscal é muito grande e vai ter de continuar junto com a agenda micro e de concessões, considerada pela equipe econômica a verdadeira agenda do crescimento. O importante para a equipe econômica é agir rápido, porque não se quer prolongar um período em que a atividade está abaixo de seu potencial. Ou mesmo com o u próprio potencial caindo.

O Ministério da Fazenda avalia que a reação da economia este ano tem sido mais intensa e rápida do que muitos esperavam. No curto prazo, traz desconforto, mas transitório, porque, com preços alinhados e a inflação convergindo para a meta, a economia tem a tendência de ir achando sua nova trajetória de médio prazo. Aos que cobram que ele dê mais boas notícias, Levy explica que é preciso fazer medidas estruturais, pensar nas coisas que seguram o crescimento, se o que se quer é a economia realmente funcionando. E não contar com aumento de impostos como a solução mais fácil para cobrir a alta de despesa dos últimos anos.