Para Lloyds, juro nos EUA cairá 0,5 ponto porcentual O departamento econômico do Lloyds TSB prevê uma redução de 0,5 ponto nos juros norte-americanos. Segundo os analistas do banco, o efeito de uma queda dessa magnitude nos EUA pode demorar um pouco a ter reflexos no Brasil. "É possível que o Copom aguarde um pouco para observar os efeitos das reduções recentes dos juros. A tendência no entanto é, claramente, de baixa para os próximos meses", afirmam os analistas do Lloyds. Segundo o documento, um corte de apenas 0,25 ponto, caso ocorra, "pode trazer alguma intranqüilidade aos mercados no curto prazo. É muito provável uma queda de 0,50 ponto, pois dificilmente há conflito entre as decisões que o Fed toma e o que o mercado espera". O documento do Lloyds destaca que no mercado doméstico brasileiro o clima positivo continua predominando: a taxa de juros segue em queda nos mercados futuros, a atividade econômica e o mercado acionário mantêm-se em recuperação. Os analistas observam que a ata do Copom mostra otimismo com o cenário econômico e vislumbra novas quedas. Segundo o Lloyds, a surpresa positiva ficou por conta da projeção feita pelo BC, utilizando-se da mediana da taxa, prevista pelo mercado para o final de 2001. O cumprimento das metas inflacionárias tanto para 2001, quanto para 2002 não seria comprometido, com juros de 14% ao ano.