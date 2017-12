Para Lula, autonomia do Banco Central é questão acadêmica O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, questionado por jornalistas, disse que a autonomia do Banco Central é uma "questão de tese acadêmica de alguém no Brasil". "Nós, no Brasil, não estamos preocupados com isso. Se a sociedade brasileira quiser discutir, se o Congresso Nacional quiser discutir, é uma questão a mais". O presidente afirmou que nunca foi questionado por empresários sobre a importância da autonomia do BC. "O que eu quero é um BC sério, que leve em conta a necessidade de defender a moeda brasileira, de ter uma política monetária sem muitas oscilações, que não faça aventura. E isso nós temos". Lula disse que o presidente do BC, Henrique Meirelles, é um homem que merece todo respeito. ?É um homem que tem dado demonstração de muita seriedade e olha que não é um companheiro do PT", afirmou. "É um brasileiro que fez uma opção política e tem prestado um serviço extraordinário ao País".