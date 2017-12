Para Lula, queda do dólar ?é um ótimo problema? A polêmica em torno do suposto prejuízo às exportações que a desvalorização do dólar poderia causar vem sendo abordada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas reuniões com aliados. Hoje, no almoço com a bancada de deputados petistas na residência do presidente da Câmara, João Paulo Cunha, o presidente comentou que os exportadores já pressionam, por entenderem que a moeda norte-americana teria caído demais nos primeiros quatros meses de governo, passando a ser um problema. "É um ótimo problema, e isso me deixa feliz", disse o presidente, segundo relato de um deputado petista. Lula observou também que daqui a pouco, com a queda do dólar, os defensores do salário mínimo de U$ 100 estarão sem discurso.