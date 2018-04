Para Maciel, faltou "profissionalismo" na aprovação da tabela do IR O secretário da Receita Federal, Everardo Maciel, criticou hoje a falta de profissionalismo do Congresso Nacional na aprovação da correção da tabela de Imposto de Renda deste ano. "Precisa ser feito com mais profissionalismo. Matéria tributária é uma coisa tão delicada que se você errar não comete um pequeno erro, faz o efeito inverso", disse o secretário. Segundo ele, ainda há tempo para que o Congresso possa corrigir o erro cometido. Ele informou que no momento certo o governo tratará do assunto. A redação do texto aprovado pelo Congresso deixa um vácuo na tabela de Imposto de Renda a partir do próximo ano. Everardo Maciel também criticou a minirreforma tributária que está tramitando no Congresso. "A reforma se restringe a acabar com a cumulatividade do PIS e da Cofins. Sair para quê?", perguntou o secretário. Ao ser perguntado se a minirreforma seria aprovada ainda este ano, ele lembrou que vários setores pediram para ser excluídos da medida (combustíveis, cooperativas, setor financeiro, cigarros, autopeças, automotivo, bebidas, medicamentos, cosméticos e serviços). "Esses setores pularam fora e agora o setor de agrobussiness pede para sair. Então, quem é que fica?", indagou o secretário. Ele lembrou que quando um setor é excluído da base de cálculo é preciso aumentar a alíquota do tributo para os demais. Everardo Maciel também informou que é contrário à concessão de crédito presumido ao setor agroindustrial. Segundo ele, é preciso acabar com a "paranóia" sobre o assunto. "É preciso tratar com muita responsabilidade". Maciel criticou o que chamou de clichê que algumas pessoas vêm defendendo, de que é preciso mudar a base de cálculo do PIS e Cofins para desonerar as exportações. Segundo ele, as exportações nunca foram oneradas.