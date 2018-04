Para Malan, não há nada de errado com a balança de pagamentos O ministro da Fazenda, Pedro Malan, procurou transmitir uma percepção positiva do balanço de pagamentos do Brasil. Em discurso de inauguração da seção do Distrito Federal do Instituto Brasileiro Executivo de Finanças (Ibef), Malan afirmou que não há nada fundamentalmente errado com o balanço de pagamentos brasileiro. O ministro destacou a "virada" do saldo da balança comercial nos últimos anos, lembrando que as previsões iniciais do governo eram de que, em 2002, a balança teria um superávit de US$ 5 bilhões e que, agora, no início do oitavo mês, a balança já alcança um saldo positivo superior a US$ 4 bilhões. Malan disse que está havendo uma gradual melhora nas contas externas, mas ponderou que, a combinação de um cernário internacional adverso, com restrição de liquidez e as incertezas relacionadas ao quadro eleitoral fez com que houvesse uma maior evidencia sobre "algumas questões que são vistas por algumas pessoas como de maior fragilidade". Ele citou o balanço de pagamentos e a dívida interna brasileira entre essas questões. Apontou também a redução do déficit em transações correntes nos últimos anos e previu que ele continuará declinante. Estimou para este ano um déficit em transações correntes em torno de Us$ 18,1 bilhõe s e investimentos diretos estrangeiros num valor "perto" desse total. Malan destacou que o Brasil "tem todas as condições de continuar recebendo investimentos estrangeiros diretos". O ministro relembrou que a dívida externa brasileira foi negociada e tem prazos longos. Observou que a necessidade de rolagem pelo setor público neste ano, de US$ 3,1 bilhões, já foi conseguida com a captação externa feita, de US$ 3,9 bilhões. "Não é aí que reside o problema", disse. Reconheceu que, neste momento de maior turbulência no mercado, as grandes empresas que têm dívida externa de médio e longo prazo enfrentam mais dificuldades, mas ressaltou a "grande inventividade" delas, pois algumas estão pagando suas dívidas, recomprando com deságio ou renegociando. Malan disse que a dívida externa de curto prazo das empresas está em torno de US$ 24,5 bilhões. Esqueletos Malan, fez novamente uma defesa da atuação do governo na administração da dívida pública. Disse que o governo não pode ser criticado por ter sido transparente ao reconhecer os chamados esqueletos (dívidas passadas que não eram registradas). ?Não podemos ser responsabilizados por termos sido transparentes?, afirmou Malan, durante a inauguração do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças (IBEF) no Distrito Federal. O ministro disse que o reconhecimento de esqueletos foi responsável por um aumento de 16% da dívida interna. Malan também argumentou que grande parte do aumento do endividamento público foi provocado pela reestruturação das dívidas dos Estados e municípios e o saneamento e redução do bancos públicos estaduais. ?Esse saneamento tem um custo que leva a um benefício?, justificou Malan. Ele reconheceu também que os encargos de juros e a desvalorização do Real frente ao dólar foram responsáveis por um terço do aumento da dívida no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. O ministro disse que a discussão em torno do crescimento da dívida tem ?apelo político?, mas ressaltou que é importante ter ?seriedade? na análise dos números. O ministro também fez questão de destacar que a dívida hoje seria 25% maior se não fossem os recursos da privatização e se o setor público não tivesse economizado e realizado superávits primários nas suas contas. Essa foi uma resposta indireta ao candidato da Frente Trabalhista, Ciro Gomes, que em debate na televisão perguntou ao candidato do PSDB, José Serra, ?aonde teria ido parar a montanha de dinheiro da privatização?.