Para Mantega, agências de classificação subestimam o País O ministro da Fazenda, Guido Mantega, avaliou nesta segunda-feira, dia que o risco Brasil - taxa que mede a desconfiança do investidor estrangeiro na capacidade de pagamento da dívida do País - caminha para o nível de 100 a 110 pontos base "em breve", e que as agências de classificação de risco subestimam a situação econômica do País. A opinião de Mantega foi anunciada pelo ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social, Franklin Martins. Em conversa com jornalistas após a primeira reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e os novos ministros, Franklin contou que Mantega disse que "em duas ou três semanas" irá para o exterior se encontrar com as agências de classificação de risco. Durante a reunião ministerial, Mantega citou dados de aumento da renda e do crédito e reiterou que a meta é fazer com que o país tenha um crescimento mais vigoroso, de 4% a 5% até 2010. O Brasil está a dois degraus da faixa de grau de investimento, segundo nota das agências Fitch e Standard & Poor´s. Nesta segunda-feira, o risco Brasil, medido pelo JP Morgan, estava em 166 pontos básicos. Na mínima histórica, atingida na semana passada, o risco aproximou-se de 160 pontos.