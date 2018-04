Para Mantega, não é necessário controle do câmbio O ministro da Fazenda, Guido Mantega, afirmou que a combinação de vários fatores fará com que o câmbio encontre uma taxa de equilíbrio: crescimento maior da economia que leve ao aumento das importações, reservas cada vez maiores e taxas de juros menores. " Então vários fatores vão levar a uma taxa de câmbio de equilíbrio, que eu não sei qual é", disse o ministro. Para ele, o superávit elevado da balança comercial brasileira é uma das causas da valorização do real frente ao dólar, como apontou estudo do Banco Central, mas o câmbio também é influenciada pelas taxas de juros elevadas e pelo bom desempenho da economia brasileira. "É um país seguro, com taxa de risco baixa e os investidores querem vir para cá e querem aproveitar. E é claro que as taxas de juros também influenciam, porque o Brasil oferece rendimentos maiores nas aplicações aqui em relação às aplicações em dólares", frisou Mantega. O ministro descartou uma abertura maior da economia por meio de redução das alíquotas do imposto de importação para, dessa forma, reduzir o saldo comercial. Ele argumentou que o câmbio valorizado compensa qualquer alíquota de importação e já funciona como um forte indutor das importações, que estão crescendo. Segundo o ministro, nos últimos dois anos houve uma desvalorização entre 20% e 30% do dólar, o que neutraliza com folga uma tarifa de importação entre 10% e 12%. Economia fechada "A economia brasileira já está bastante aberta. Não há nada que impeça uma abertura maior. Basta que os importadores resolvam importar mais, inclusive porque as importações estão crescendo de forma expressiva. Isto é abertura da economia. E com esse câmbio significa que nós estamos barateando os produtos importados", disse o ministro. "Mais abertura do que isso, impossível", afirmou. Para a diretora-sênior de ratings soberanos para América Latina da Fitch Ratings, Shelly Shetty, o novo Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro divulgado pelo IBGE no final de março mostrou que a economia do Brasil é mais fechada do que se pensava. Em entrevista anteontem à Agência Estado, ela defendeu uma abertura maior do País. Mantega, no entanto, argumentou que as importações estão crescendo e devem levar a uma redução do superávit comercial brasileiro. "Então a economia brasileira é uma economia aberta. É bom que haja saldo comercial, mas ele não precisa ser tão expressivo", disse o ministro. Depois de anos de crescimento, a balança comercial brasileira de março apontou uma queda do superávit acumulado nos últimos doze meses, totalizando US$ 45,535 bilhões. As importações apresentaram um crescimento de 27,3% no primeiro trimestre, enquanto as exportações subiram 17,3%.