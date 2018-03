Para Mantega, TJLP pode cair ainda em 2005 O presidente do BNDES, Guido Mantega, disse hoje que acredita na queda da TJLP (taxa praticada pelo banco para financiamento) neste ano. "Acho bastante factível o recuo da taxa, hoje em 9,75%", afirmou. Segundo ele, a TJLP é composta pela inflação interna e pelo risco país. Como as duas variáveis vêm caindo, justificou Mantega, é bastante factível se pensar em um recuo nos próximos meses ou, no mínimo, em estabilização no atual patamar. De acordo com ele, em termos reais, a TJLP já está baixa, na casa de 2,15%, descontada a inflação de 7,6%, conforme o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 2004. Mantega preferiu não apresentar projeção para quanto cairia a taxa, limitando-se a reiterar que a chance de queda é real. A decisão sobre a TJLP é tomada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) e, segundo o presidente do BNDES, está desatrelada do comportamento da Selic, sobre a qual a ata do Copom, divulgada ontem, sugeriu novas altas.