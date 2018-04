Para Meirelles, atingir investiment grade é questão de tempo O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, se mostrou otimista com a perspectiva de o Brasil atingir o grau de investimento ("investment grade") no futuro próximo e destacou que é apenas "uma questão de tempo" para que as agências de risco incorporem a melhora da economia brasileira, exemplificada também pelo novo cálculo do PIB. "O Brasil não só está com seus fundamentos mais estabilizados, mais sólidos, como também está crescendo a taxas mais elevadas e, em conseqüência, o País tem uma série de indicadores que estão melhores do que pareciam com a antiga metodologia do PIB", afirmou Meirelles, após abrir o prêmio Destaque de Projeções da Agência Estado, em São Paulo. Para o presidente do BC, que não arrisca um prazo para a chegada ao grau de investimento, o conservadorismo das agências de classificação de risco é algo natural e não impedirá que o País atinja a nota almejada. "O importante é que o Brasil vai bem, está no caminho certo, e no devido tempo será reconhecido como investment grade", disse. Meirelles não deixou, no entanto, de reconhecer que uma piora no cenário externo, puxada por uma desaceleração acima da esperada na economia dos Estado Unidos, possa atrapalhar o caminho para o aumento da nota. "O Brasil, hoje, não é absolutamente imune às oscilações da economia internacional, mas o País já encara tudo isso com uma maior tranqüilidade", analisou, avaliando como remota a possibilidade de ocorrência de uma recessão nos EUA. Durante o discurso de abertura do prêmio, o presidente do BC fez questão de ressaltar a importância da estabilidade macroeconômica para que o País evolua na direção de um crescimento sustentado. "Mesmo quando olhamos os maiores críticos da estabilidade, percebemos que estes são exatamente os que reclamam dos efeitos dela", afirmou Meirelles, para quem a estabilidade traz, inclusive, novos desafios para os economistas que fazem as projeções para os indicadores brasileiros. Apesar do entusiasmo com o qual tratou do tema da estabilidade, o presidente do BC reconheceu que existem problemas estruturais na economia brasileira, que dificultam uma elevação mais robusta do PIB brasileiro. "Não há dúvida que existem causas estruturais, que estão sendo discutidas de forma abrangente pela sociedade brasileira", analisou.