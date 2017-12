Para Meirelles, declarar vitória sobre inflação é prematuro O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, disse achar prematuro declarar vitória sobre a inflação, comentando o resultado do IPC da Fipe, divulgado hoje, que ficou abaixo do esperado pelo mercado. "Quando se esperava que a inflação baixasse, e não baixou, alguns setores do mercado ficaram em pânico. Da mesma maneira, nos momentos atuais de otimismo, o BC mantém a serenidade, tranqüilidade e determinação", afirmou. Indagado sobre quais os índices que davam margem para o otimismo em relação à inflação, Meirelles disse que é preciso esperar os diversos índices e aguardar os resultados da política monetária, além da questão da gasolina, dos hortifrutigranjeiros e a própria evolução da taxa cambial. "Não há dúvidas de que desde o início do ano, indepentemente dos momentos ruins ou bons, mantivemos a confiança de que o Banco Central vai perseguir a meta de inflação baixa."