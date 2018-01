Para Meirelles, redução da gasolina e do diesel é positiva para a inflação

BRASÍLIA - O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, avaliou nesta sexta-feira, 14, que a decisão da Petrobrás de reduzir os preços da gasolina e do diesel a partir da zero hora deste sábado, 15, é positiva para a inflação e reflete a nova política da companhia. Segundo ele, não houve interferência do governo federal na decisão anunciada hoje pela empresa.

"O que nós temos enfatizado é que a mudança no preço da gasolina é uma decisão da Petrobrás. É uma grande mudança que os preços dos combustíveis deixaram de ser definidos pelo Executivo tendo em vista alguns objetivos outros de política econômica", afirmou Meirelles.

Nas refinarias, a redução média do diesel será de 2,7% e da gasolina em 3,2%. Essa a primeira diminuição do preço combustível desde 2009, e o impacto nas bombas de combustíveis pode chegar a R$ 0,05 tanto para a gasolina quanto para o diesel.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Não há dúvidas de que nesse caso específico a decisão é favorável do ponto de vista da inflação, mas isso é uma decisão clara da Petrobrás e autônoma. Essa uma das características dessa política econômica: respeitar a realidade. A Petrobrás tem que seguir a sua política de uma empresa que tem responsabilidade com seus acionistas e com o País, sendo uma empresa viável que cumpre as suas obrigações", completou.