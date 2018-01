Para Mercadante, boato sobre Palocci é ação de especulador O líder do governo no Senado, Aloizio Mercadante (PT-SP), disse hoje, por intermédio da assessoria, que os boatos sobre uma suposta saída do ministro da Fazenda, Antonio Palocci, são fruto de especulação e que a questão da permanência ou não de Palocci nem está em discussão no governo. "É uma ação clara de especuladores", afirmou. "São os mal-intencionados buscando manipular os mal-informados. Não existe nenhuma discussão sobre a permanência do ministro Palocci no governo".