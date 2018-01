Para Ministro da Agricultura, resultado das negociações foi frustrante A assessoria do ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, divulgou há pouco nota em que o ministro considera frustrante para o G-21 ? grupo que reúne economias em desenvolvimento - o resultado da reunião da Organização Mundial do Comércio (OMC). No entanto, para Rodrigues, a falta de acordo que acabou encerrando o encontro não significa derrota ou fracasso. ?Cancún foi o grito dos pobres que se recusam a aceitar a imposição dos países ricos?, afirmou o ministro. Ele ressaltou que a negociação de temas da área agrícola não chegou sequer a ser iniciada, limitando-se a discursos e conversas paralelas. A decisão de suspender a reunião foi, na avaliação do ministro, uma saída melhor do que manter a pressão dos países desenvolvidos, que querem compensações pelas perdas nas discussões sobre Cingapura nas questões agrícolas.