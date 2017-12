Para ministro, negociação na OMC facilita a Alca O ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, disse hoje acreditar em um avanço nas negociações para a formação da Alca, apesar do recente impasse entre o Mercosul e os Estados Unidos que acabou adiando a reunião de cúpula programa para o México. Segundo o ministro, é na Organização Mundial do Comércio (OMC) que os sinais são promissores. "Os países ricos já sinalizaram que aceitam flexibilizar seus pontos de vista na OMC e é possível que essa negociação acabe facilitando os acordos na Alca", disse. O ministro acredita que um acordo do Mercosul com a União Européia ajudará nas negociações com a Alca. Isso porque a conclusão de um acordo com os europeus poderá ser vista como a perda de uma oportunidade de acesso ao mercado dos países do Mercosul para outros países que negociam com a Alca. Segundo ele, o Brasil está melhorando as ofertas na Alca. "A oferta inicial do Brasil compreendia 36% do universo de comércio entre os países da Alca, e a atual já abrange 65%", disse.