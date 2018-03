Para MME, cesta de moedas estabilizaria o petróleo

O assunto foi alvo de reportagem do jornal britânico The Independent hoje, assinada pelo jornalista Robert Fisk, que afirma que o Brasil, inclusive, teria participado de reuniões com os países produtores de petróleo para tratar do assunto. Segundo o secretário do MME, os países da Opep estão, há algum tempo, incomodados com a oscilação do dólar, o que tem diminuído a receita dessas nações com a venda de petróleo. Almeida avalia, no entanto, que a eventual substituição não terá impacto para o Brasil. "Não muda nada. A quantidade de dinheiro que vai entrar é a mesma", afirmou.

Marco Antonio Almeida acompanha o ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, em audiência pública na comissão especial da Câmara dos Deputados que discute o projeto de exploração de petróleo da camada pré-sal que trata da criação da estatal Petro-Sal.