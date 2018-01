Para Mônica de Bolle, Brasil enfrenta uma tempestade perfeita Brasil está no meio de uma tempestade perfeita e a crise ainda vai piorar antes de as coisas começarem a melhorar, diz a pesquisadora do Instituto Peterson de Economia Internacional Mônica Baumgarten de Bolle. "Na economia nós já tínhamos a crônica de uma crise anunciada, o problema é que tudo veio à tona junto com um escândalo de corrupção (a Operação Lava Jato, da Polícia Federal) e uma crise política. Temos protestos em todo o País, a taxa de aprovação da presidente Dilma Rousseff está muito baixa. É uma tempestade perfeita", diz Mônica em um vídeo publicado no site da instituição.