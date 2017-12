Para Moody´s, Brasil ainda é vulnerável a choque externo Apesar da melhora no cenário doméstico, o Brasil ainda é vulnerável a choques externos, o que pode atrapalhar uma melhora no rating brasileiro, avaliou nesta quarta-feira o analista para América Latina da Moody´s, Ernesto Martinez. "O Brasil ainda é vulnerável sobretudo aos choques externos. Estamos cientes da melhora significativa dos indicadores de curto prazo, mas estruturalmente as fraquezas do País são as mesmas", disse, em entrevista exclusiva à Agência Estado. Martinez evitou comentar os rumores de uma nova emissão soberana brasileira nos próximos dias e também falar sobre a queda do risco Brasil, que rompeu a barreira dos 500 pontos-base nesta semana. O analista, no entanto, disse acreditar que o "espetáculo do crescimento", tão alardeado pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva, possa começar em 2004. "Espero que o governo esteja certo. É possível que a economia do Brasil cresça mais no próximo ano. Mas, no caso da classificação, o crescimento do produto (PIB) no curto prazo não é uma das variáveis mais importantes, pois focamos no médio e longo prazos, nos fatores estruturais," afirmou. Ele ressaltou que a Moody´s está mais atenta às dívidas interna e externa do País. "As duas dívidas fazem a vulnerabilidade do Brasil", disse. Martinez reconheceu, no entanto, que a vulnerabilidade do Brasil diminuiu este ano. "Certamente o cenário externo é muito mais positivo agora do que no ano passado e no início de 2003, mas isso vale para o Brasil e todos os países da América Latina." Reformas - Segundo Martinez, a aprovação das reformas da Previdência e tributária não irá influenciar na mudança do outlook do rating brasileiro. "São passos importantes, mas não acredito agora que elas tenham algum impacto direto sobre a avaliação do risco de nota do rating."