Para Nobel de Economia, estratégia de Lula é arriscada O Prêmio Nobel de Economia de 2001, Joseph Stiglitz, disse que a estratégia econômica conservadora do governo de Luiz Inácio Lula da Silva é arriscada, pois pode não trazer de volta o crescimento econômico. Neste caso, Lula não terá como cumprir suas promessas sociais e poderá se ver em apuros. Stiglitz acredita que o estabelecimento de controles de capitais e a renegociação das dívidas pública e, se necessário, externa, seriam uma alternativa para o Brasil, pois liberaria recursos públicos para sustentar uma volta muito mais rápida ao crescimento. Em termos econômicos, o Prêmio Nobel considera esta segunda opção melhor. Em termos políticos, porém, ele a vê como mais arriscada. Stiglitz afirma que os dois caminhos apresentam riscos, e não se pode criticar Lula por sua opção. "A estratégia (de Lula) é conservadora em alguns aspectos e arriscada em outros. O objetivo é ganhar a confiança do mercado, com políticas fiscal e monetária tradicionais para fazer as taxas de juros caírem e o crescimento voltar. Se der certo, ele conseguirá implantar sua agenda social, com amplo apoio da sociedade. O risco é que as taxas de juros não caiam e o crescimento não volte. Aí, o que ele vai fazer?", questionou Stiglitz, que falou aO Estado por telefone, da sua casa, em Nova York. Ele hoje é professor da Universidade de Columbia, em Manhattan, e seu novo livro, ´Os Exuberantes Anos 90´, está para ser lançado no Brasil. Para Stiglitz, o principal problema de Lula é o grande endividamento herdado do governo de Fernando Henrique Cardoso. O economista, que ganhou o Nobel com mais dois colegas por trabalhos sobre a imperfeição dos mercados, acredita que Lula poderia ter seguido o exemplo da Malásia, que estabeleceu controles de capital durante a crise econômica do Leste asiático em 1997. Para o economista, o Brasil "poderia usar o enorme volume de dinheiro que vem sendo empregado para pagar os credores para reavivar a economia e financiar programas sociais".