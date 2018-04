Para o Cade, acordo de Sadia e Perdigão foi histórico Um dia após a assinatura do acordo que suspende a união entre a Perdigão e a Sadia, o conselheiro relator do caso no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), Paulo Furquim, classificou o acerto de o mais "avançado" da história do conselho. Por um lado, destacou, o Acordo de Preservação de Reversibilidade da Operação (Apro), como é denominado tecnicamente, atendeu às preocupações preliminares do Cade com a concorrência no setor de alimentos do País. Por outro, garantiu às empresas a possibilidade de reestruturar as finanças da Sadia. "O Apro não pode congelar uma estrutura de negócios que é dinâmica", afirmou o relator. Ontem, o plenário do Cade homologou o acordo assinado na noite de terça-feira. O Apro impede a Perdigão de controlar a Sadia e garante que as estruturas administrativas, produtivas e comerciais sejam mantidas íntegras e competindo até que o julgamento no Cade aconteça. As ações financeiras que poderão ser tomadas pela Perdigão para sanear a Sadia, entretanto, ficaram livres das exigências do acordo. O acerto entre Cade e as companhias também inovou, na avaliação de Furquim, ao permitir, por exemplo, que as empresas desenvolvam "projetos especiais" durante a vigência do Apro, desde que aprovados com antecedência pelo conselho. Outra possibilidade autorizada é a contratação de uma consultoria independente para fazer estudos sobre os segmentos em que uma futura integração das companhias traria ganhos para elas e para os consumidores. Esse trabalho, no entanto, será monitorado pelo Cade e não pode servir de pretexto para troca de informações entre Perdigão e Sadia. Furquim evitou fazer previsões sobre a data do julgamento da união pelo conselho, e não descartou que ele ocorra apenas no ano que vem. AUMENTO DE CAPITAL Os acionistas da Perdigão aprovaram ontem, em assembleia, uma série de medidas que fazem parte do processo de incorporação da Sadia e criação da BRF (Brasil Foods). Os acionistas autorizaram a elevação do limite do capital social da companhia de 250 milhões de ações ordinárias para 500 milhões de ações ordinárias. A Perdigão pretende captar cerca de R$ 4 bilhões com uma oferta pública de ações, cujo pedido já foi protocolado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O número de membros efetivos do Conselho de Administração da BRF subiu de oito para o intervalo de nove a 11 membros. Foram eleitos ontem, com mandato até 2011, Luiz Fernando Furlan (atual presidente do Conselho da Sadia), Walter Fontana Filho e Vicente Falconi Campos. A BRF terá dois copresidentes à frente do Conselho de Administração: Furlan e Nildemar Secches.