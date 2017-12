Para o comércio de SP, decisão sobre juros indica estabilização A decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) de manter os juros básicos em 26,5% ao ano indica uma estabilização do atual quadro macroeconômico, disse, em nota, a Associação Comercial de São Paulo (ACSP). Para a entidade, não haverá "melhora significativa do quadro até o final do primeiro semestre". A associação informou que as vendas estão estagnadas e com tendência de queda nos itens de maior valor. A nota diz ainda que a escalada dos juros já chegou ao ponto máximo e enquanto não houver redução substancial da taxa a situação não melhorará.