Para o comércio, decisão sobre juros reflete incertezas O presidente em exercício da Federação do Comércio do Estado de São Paulo (Fecomercio-SP), Euclides Carli, afirmou em nota que a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) de manter a Selic em 26,5%, anunciada hoje, demonstra a incerteza predominante nos cenários interno, com a indefinição do comportamento dos preços, e externo, com o rumo da economia diante do conflito entre Estados Unidos e Iraque. Ele acredita, no entanto, que o Copom poderá sinalizar uma queda da Selic em sua próxima reunião. "O início de uma trajetória de queda dos juros é imprescindível para que a atividade no comércio volte a crescer", diz o comunicado. Carli comenta na nota o impacto que os juros representam ao setor varejista, onde cerca de 80% de toda a movimentação é baseada em financiamentos. "Diante do aumento divulgado pelo Copom no mês passado, a Fecomercio-SP reviu para baixo sua estimativa de crescimento do setor para este ano", afirma. A entidade mantém a previsão de aumento de 1% nas vendas do setor em 2003. Por sua vez, o presidente da Associação Comercial do Rio e ex-ministro da Fazenda, Marcilio Marques Moreira, considerou "adequada no momento atual" a decisão do Copom de manter os juros inalterados com adoção do viés de alta. Para Moreira, a manutenção justifica-se pela queda recente da inflação e a necessidade de "esperar para saber se as medidas anteriores surtiram efeito". Já o viés foi considerado correto porque "na iminência de guerra é prudente deixar aberta a possibilidade de nova elevação da taxa". O economista acredita que dificilmente a adoção do viés terá impacto sobre os juros futuros. "Os juros futuros não seguem a Selic, mas o mercado, que sabe que há iminência de guerra", disse.