Para OMC, México é melhor exemplo de sucesso comercial Sete anos após a crise econômica que amedrontou países emergentes, o México conquistou o status de melhor exemplo de como o comércio exterior e o investimento estrangeiro levam ao crescimento e à modernização econômica. A conclusão é da Organização Mundial do Comércio (OMC), em sua terceira avaliação da política comercial mexicana (Trade Policy Review), que acaba de ser divulgada. A OMC afirma que os esforços do país em direção à liberalização de comércio e investimentos nos últimos cinco anos foram os elementos-chave para o avanço econômico mexicano. A OMC ressaltou, entretanto, que a forte ligação comercial com os Estados Unidos deixa o país vulnerável às oscilações da economia norte-americana. Entre analistas e debatedores da Área de Livre Comércio das Américas (Alca), o México também tem sido citado como exemplo de sucesso da integração comercial com os Estados Unidos ? junto com o Canadá, os dois compõem desde 1994 o Acordo de Livre Comércio da América do Norte (Nafta). No Brasil, o país também é lembrado pelas autoridades como sucesso no envolvimento de empresas na atividade exportadora e é colocado, junto com China e Coréia, como referência de sucesso comercial. De fato, o comércio de bens, segundo a OMC, cresceu a uma taxa média anual de 17,1% nos últimos cinco anos, o mais rápido avanço entre os 20 maiores membros individuais da OMC. Entre 1997 e 2000, o investimento estrangeiro direto cresceu uma média anual de 10,6%, atraindo US$ 44 bilhões. Setor manufatureiro O setor manufatureiro desempenha papel crucial para o crescimento econômico mexicano e seu recente crescimento está diretamente ligado à capacidade do país de competir nos mercados estrangeiros. No final dos anos 80, por exemplo, as exportações do México eram quase que exclusivamente ligadas ao petróleo. Em 2001, 89% das exportações já eram bens manufaturados. O México, segundo o relatório da OMC, tem incrementado o número de empresas ligadas às atividades de comércio exterior. Em 1993, eram 21.477 empresas exportadoras, número que pulou para 36.422 em 2000. A expectativa das autoridades é envolver 70 mil empresas nas exportações até o fim do atual governo, empossado no final de 2000. A maioria do comércio exterior mexicano é feito sob regras de preferência, com destaque para o Nafta. O México fechou, nos últimos anos, mais de 30 acordos de livre comércio ? o Brasil e o México também estão em negociação. Para a OMC, entretanto, essa preferência por acordos de livre comércio aumentou as diferenças entre o tratamento dado aos parceiros dos acordos comerciais e aos outros membros da OMC. Para essa segunda categoria, diversas tarifas foram elevadas nos últimos anos, sobretudo para produtos agrícolas, aumetando as distorções comerciais criticadas pela OMC. Entre 1997 e 2000, México destinou aos EUA 89% de suas exportações. E importou 73% dos bens comprados no Exterior. O Canadá foi o segundo maior importador do México, com 2% do total. Fora do Nafta, entretanto, nenhum país absorveu mais de 1% das vendas mexicanas. Outro ponto positivo destacado pela OMC é o fato de o México garantir, em seus acordos financeiros e de investimento, uma proteção adicional aos investidores ? exceto no acordo com Israel. A OMC informa que as autoridades mexicanas induziram o país a entrar em um ciclo virtuoso de desregulamentação, mudanças estruturais, produtividade crescente e melhor renda per capita, o que tornou o país mais atraente como parceiro comercial e como destino de investimentos estrangeiros. Ajudaram o México uma taxa de câmbio estável e a queda nos índices de inflação e desemprego. O déficit fiscal do país é considerado pela OMC como moderado, sendo que o pacote de fiscal adotado pelo Congresso neste ano deve aumentar a arrecadação. Ainda assim, admite a OMC, o país ainda está exposto a flutuações com a receita do petróleo e com passivos contingentes. Algumas atividades, entretanto, continuam ineficientes, protegidas da competição por barreiras ao comércio e aos investimentos. Os investidores ainda esperam reformas nos setores de eletricidade e derivados de petróleo, fundamentais para manter o interesse estrangeiro no México e para a retomada do crescimento, minado desde 2000 pela desaceleração econômica dos Estados Unidos. A revisão da política comercial feita pela OMC examina e avalia as políticas comerciais dos países-membros em intervalos regulares. A análise anterior do comércio mexicano foi feita em 1997.