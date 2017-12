Para Osires Silva, Petrobras deve virar energética Em Sumaré, no interior de São Paulo, o coronel Osires Silva, ex-presidente da Petrobras, afirmou hoje que a empresa precisa se transformar em companhia energética. A declaração foi feita um dia depois da comemoração dos 50 anos da Petrobras. "Do contrário, ela some", afirmou. Segundo Silva, a era do petróleo "começará a terminar" em 2010 e é preciso buscar outra matriz energética. "O petróleo continuará sendo usado, mas não na escala de hoje. A matriz básica vai ser trocada", disse. Ele acredita que o hidrogênio seja o combustível do futuro, lembrando que o primeiro carro europeu movido a hidrogênio deverá ser lançado em 2004. "Fico chateado que o Brasil não esteja investindo quase nada em pesquisas sobre hidrogênio", disse. O coronel esteve em Sumaré, onde foi homenageado pelo amigo Victório Ferraz, que batizou uma pista de aeromodelismo, de propriedade dele, com o nome de Silva, durante o 2.º Encontro Nacional de Aeromodelistas (Enaer). "Osires é uma pessoa de muita importância para o Brasil", declarou Ferraz.