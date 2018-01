Para painel da OMC, sobretaxa dos EUA sobre aço e ilegal O painel de apelação da Organização Mundial do Comércio (OMC) julgou ilegal as tarifas impostas no ano passado pelos EUA ao aço importado, informaram autoridades do comércio. Segundo eles, o painel sustentou os principais argumentos de uma decisão de julho - emitida após queixa da União Européia e outros sete países - segundo a qual as tarifas rompem com as regras da Organização Mundial do Comércio.