Para pássaros e raios, engenhosidade

Verificar as asas e a fuselagem de um avião à procura de avarias causadas por um raio ou pela colisão com um pássaro é mais do que uma tarefa maçante e demorada. No mundo altamente competitivo da aviação comercial, tempo é dinheiro, e uma aeronave parada no hangar é uma aeronave que não está se pagando. Atualmente, realizar esse tipo de checagem implica colocar engenheiros em plataformas móveis elevadas a fim de que eles possam examinar toda a superfície do avião atingida e localizar eventuais deformações, rachaduras ou áreas atingidas por descargas de alta voltagem que necessitem de reparos. Para um avião médio, o procedimento leva cerca de dez horas.

Em breve isso pode mudar. Em testes realizados recentemente no aeroporto de Luton, situado a 50 quilômetros do centro de Londres, um drone chamado Riser - invento que resultou da colaboração da Blue Bear Research Systems, fabricante de drones instalada nas proximidades do aeroporto, com a Createc, empresa de sensoriamento e imageamento de Cockermouth, no norte da Inglaterra - levou apenas 20 minutos para efetuar checagens equivalentes num Airbus A320 da companhia aérea de baixo custo EasyJet.

Usar um drone para submeter um avião a uma inspeção minuciosa é algo que faz todo sentido, mas há um pequeno senão. Por razões óbvias, as autoridades não querem aeronaves-robôs voando em aeroportos. Os drones, portanto, só podem ser utilizados no interior de hangares e apenas com as portas fechadas. Acontece que a maioria deles depende dos satélites do Sistema de Posicionamento Global (GPS, na sigla em inglês) para saber onde estão, e o GPS não funciona bem em ambientes fechados.

O Riser contorna esse problema usando um "Lidar" (sigla em inglês para Light Detection and Ranging). Um lidar é um instrumento semelhante a um radar. Ele dispara pulsos de radiação eletromagnética, registra quando o reflexo desses pulsos retorna e calcula a distância do objeto em que eles se refletiram, baseando-se para tanto no tempo que cada pulso leva para retornar. A diferença é que um "Lidar" usa ondas de luz em vez de ondas de rádio e, como a luz tem um comprimento de onda menor que um sinal de rádio, sua resolução é bem maior.

Sete pequenos lasers instalados no Riser lançam 40 mil pulsos de luz infravermelha por segundo contra o entorno da aeronave não tripulada. Seus sensores registram os reflexos desses pulsos e transmitem os resultados para um computador. O computador usa os dados para mapear tanto as paredes do hangar, como o formato do avião estacionado em seu interior. Então determina com precisão a localização do drone, tanto em relação às paredes, como em relação ao avião.

Com base nessas informações, o Riser consegue se orientar ao redor de um avião, mantendo-se sempre a uma distância de cerca de um metro de sua superfície, enquanto registra em vídeo de alta resolução tudo que observa. O vídeo automaticamente rotula eventuais avarias, possibilitando que um engenheiro as localize com facilidade e então decida se é preciso fazer algum reparo ou se o avião pode voltar para a pista.

Tudo isso pode representar grande economia de recursos para as companhias aéreas. A própria EasyJet pretende instalar Risers em dez aeroportos até o fim de 2016, e Yoge Patel, CEO da Blue Bear, diz que os drones atraíram o interesse de outras companhias aéreas e também de uma fabricante de aviões. Por outro lado, os aviões não são os únicos sistemas de segurança crítica cuja checagem pode ser realizada por um Riser. Originalmente, o drone foi projetado para realizar a inspeção remota de reatores nucleares, e essa continua a ser uma das finalidades do aparelho. Portanto, se no futuro você vir um drone sobrevoando uma usina de energia atômica, não se deixe levar pela reação automática de achar que a coisa não está cheirando bem.

© 2015 THE ECONOMIST NEWSPAPER LIMITED. DIREITOS RESERVADOS. TRADUZIDO POR ALEXANDRE HUBNER, PUBLICADO SOB LICENÇA. O TEXTO ORIGINAL EM INGLÊS ESTÁ EM WWW.ECONOMIST.COM.