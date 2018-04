Para permitir fusão é preciso mudar lei do setor, diz Anatel O presidente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Plínio de Aguiar Júnior, disse nesta segunda-feira, 16, que será necessário alterar a Lei Geral de Telecomunicações (LGT) para que possa ser feita uma eventual fusão entre a Telemar e a Brasil Telecom, que querem se unir para frear o avanço dos espanhóis da Telefônica e dos mexicanos da Telmex. Segundo ele, não cabe à agência se manifestar sobre isso porque "não é uma questão de regulamento". De acordo com Aguiar, a LGT determina que áreas diferentes definidas na época da privatização não podem ter um controlador comum. "O que se esperava com a lei, como está, e o regulamento, como está, é que houvesse competição. Por exemplo: a Telemar competir com São Paulo e a Brasil Telecom competir em outra área", disse. "Isso é possível e era desejável. Mas não aconteceu", disse. Ainda segundo ele, atualmente cada uma das grandes operadoras de telefonia fixa detém mais de 90% do mercado em sua área. "Isso é indesejável. Qualquer coisa que venha a consolidar ou aguçar esse problema é indesejável", afirmou. Modelo inglês O presidente da Anatel contou também que, para estimular a competição, a reguladora está estudando o modelo inglês, que separa a infra-estrutura dos serviços finais prestados aos usuários. Ele explicou que há uma unidade separada da British Telecom que vende só serviços de infra-estrutura, é proibida de vender ao usuário final e obrigada a prestar serviços para outras operadoras. "O objetivo é servir a um bom preço para o consumidor e a forma de fazer isso é a competição", disse Aguiar. Segundo Aguiar, a British Telecom como um todo, incluindo outra unidade prestadora de serviço ao usuário final, aumentou sua receita e teve seus ativos valorizados com o modelo e a competição cresceu. "É bom para todo mundo", disse. Ele disse, ainda, que "essa proposta abre espaço para operadoras menores, tipo a GVT e centenas de autorizadas que já estão na Anatel". De acordo com o presidente da Anatel, se todas as partes concordarem, os contratos de concessão para as operadoras de telefonia fixa que foram renovados em 2005 por 20 anos poderão ser modificados para que o Brasil adote o modelo inglês. "Mas isso não pode ser imposto", disse. "Não há consenso na Anatel sobre isso. Em minha opinião é melhor para todo mundo", afirmou.