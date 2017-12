Para Petrobras, há espaço para nova refinaria no País O presidente da Petrobras, José Eduardo Dutra, disse hoje durante reunião com a bancada de deputados e senadores do Nordeste, que a empresa entende que há espaço para uma nova refinaria de petróleo no País com produção de 150 mil barris/dia. Segundo Dutra, essa refinaria poderia entrar em funcionamento em 2008. A necessidade de uma nova refinaria já leva em conta, segundo ele, as ampliações das atuais refinarias pela Petrobras e também a diferença entre as projeções de demanda e déficit de produtos derivados de petróleo feitas pela Petrobras e as feitas pela Agência Nacional do Petróleo (ANP). Segundo Dutra, o projeto de ampliação das atuais refinarias prevê que em 2008 haja um aumento da produção de derivados em 200.000 barris/dias. Dutra disse que a Petrobras está disposta a participar da implantação de uma nova refinaria e poderia atuar em parceria com outras empresas. Segundo ele, seriam necessários investimentos de US$ 2 bilhões. A Petrobras acredita, segundo Dutra, que para implantar a refinaria, devem ser analisados aspectos como a estabilidade de regras de competição, a atuação dos órgãos fiscalizadores, a isonomia tributária e o licenciamento ambiental. Dutra e a ministra de Minas e Energia, Dilma Rousseff, continuam respondendo, na Câmara, a dúvidas apresentadas por deputados e senadores nordestinos.