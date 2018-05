Para poder investir, Oi cancela dividendos

A promessa de volumosos pagamentos em dividendos foi uma das partes de um ousado plano de metas que a companhia anunciou ao mercado no ano passado, com o objetivo de gerar valor de mercado. O alto endividamento, a desaceleração do mercado e a demora da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) em aprovar a venda de ativos, porém, impossibilitaram o cumprimento deste planejamento.

As metas anunciadas ao mercado contemplavam o pagamento entre 2012 e 2015 de R$ 8 bilhões em dividendos, desde que a relação entre a dívida líquida e o Ebitda não ultrapasse 3 vezes. Além disso, eram previstos anualmente para o período R$ 6 bilhões em investimentos.

O Broadcast apurou que a suspensão dos dividendos visa direcionar mais recursos para as áreas operacional, de tecnologia e de engenharia da Oi. "Isso é essencial na visão de Bava", disse uma fonte da empresa.

A possibilidade de suspensão do pagamento dos dividendos já vinha sendo prevista por analistas do setor. Isso porque a relação entre a dívida líquida e o Ebitda da Oi já havia superado as três vezes no primeiro trimestre deste ano, situação em que a distribuição do provento poderia ser cancelada.

"Vemos como positivo o anúncio do não pagamento dos dividendos, pois mostra uma disciplina da empresa em respeitar o limite de endividamento", afirmou o analista da Ativa, Marcelo Torto. Segundo ele, é essencial que a operadora reinvista na qualidade da própria operação, como forma de gerar futuramente caixa operacional. Após uma queda na abertura do pregão, as ações preferenciais e ordinárias da Oi fecharam em alta de 5% e 7,16%, respectivamente. / R.P.