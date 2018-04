Para Pratini, ajuda do FMI ampliará crédito para exportações O ministro da Agricultura, Marcus Vinícius Pratini de Moraes, afirmou hoje que o acordo com o FMI é um sinal "altamente positivo" para o mercado, que deverá voltar à normalidade e aumentar a oferta de crédito às exportações, incluindo a do agronegócio. "Acredito que haverá renovação nas linhas de Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), que estão escasseando nos últimos meses e estão prejudicando as exportações", disse o ministro no seminário "Brasil e Wall Street: Face a Face", uma iniciativa do Grupo Estado, Wall Street Journal e Conselho das Américas. Segundo do ministro, "o maior problema hoje (para as vendas externas) é a retração nas linhas de crédito". De acordo com ele, o Ministério da Agricultura sempre conversa com o Banco do Brasil e com o BNDES para aumentar os financiamentos às empresas exportadoras. "Houve corte muito grande de algumas instituições, que prejudicaram muitas empresas. Não tenho dados ainda de prazo e em que nível acontecerá (crescimento da oferta de créditos)", disse. Sobre o protecionismo norte-americano às exportações do agronegócio, Pratini afirmou que o Brasil tem que "fazer o dever de casa na área sanitária". "Temos também que dizer claramente que ou negocia produtos agrícolas ou não negocia nada", disse em referência a Alca.