Para Quadros, alta da Selic foi ?decisão certa? O economista da Fundação Getúlio Vargas (FGV), Salomão Quadros, disse que o aumento da Selic para 25,5% anunciado hoje pelo Copom foi "a decisão certa, no momento certo". Segundo ele, a diretoria do BC começa a construir uma credibilidade que tem compromisso no combate à inflação. "Isso mostra ao mercado que um Banco Central em um governo do PT pode elevar os juros, apesar de ter criticado esta atitude por muito tempo", disse. Para o economista, o aumento de apenas 0,5 ponto percentual deixa a impressão de que a decisão foi custosa, o que não ocorreria se a alta tivesse sido de um ponto percentual. "Eles poderiam ter sido mais ousados neste aspecto", disse. De acordo com o economista do Ibmec e ex-diretor do Banco Central, Carlos Thadeu de Freitas, o aumento de 0,5 ponto percentual não será suficiente para atingir a meta ajustada de inflação de 8,5% para este ano. Freitas disse que antes da divulgação da carta com as metas de inflação, ontem, a expectativa do mercado era de manutenção de juros. "Uma meta de inflação de 10% ao ano, por exemplo, seria mais factível", afirmou ele. Freitas lembrou que o IPCA de 2002 encerrou o ano com variação de 12,5%. No entanto, o economista acredita que hoje o Banco Cetral deu um sinal de que está empenhado em se aproximar da meta ajustada de inflação para este ano. "Mas com a meta de 8,5%, penso que o BC não vai reduzir os juros tão cedo". Freitas prevê novos aumentos na Selic nas próximas reuniões do Copom. O economista Ricardo Braule Pinto, integrante do Conselho Consultivo do Sistema de Índice de Preços do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), disse que o aumento da taxa básica de juros para 25,5% "está de bom tamanho". Segundo ele, é cedo para baixar os juros e também para um aumento maior. "Para o juro cair é necessário uns três meses de queda do núcleo do IPCA (índice de inflação)", disse. Apesar de o IPCA ter caído de 3,02% em novembro para 2,1% em dezembro, segundo o economista, o núcleo subiu de 2,14% para 2,31% no mesmo período. "De 1999 até agosto, o núcleo estava abaixo de 1%. Em setembro rompeu essa barreira e foi para 1,06%, em outubro para 1,14% e aí já pulou para 2,14%", disse. De acordo com Braule, o núcleo do IPCA acumulado em 12 meses "está girando em torno de 12%" e a meta ajustada de 8,5% de inflação anunciada ontem pelo governo equivale a perseguir um núcleo acumulado de 6% ao fim deste ano. O núcleo só considera preços livres e a média deles. "A meta é factível, mas é difícil. Acertar em cima dela é pedir muito. O que importa é a trajetória", afirmou.