Para que serve o seguro Contratar um seguro é uma maneira de proteger um patrimônio, um bem. O seguro, como o próprio nome diz, surge da necessidade de segurança das pessoas diante das incertezas e riscos que corremos em nosso cotidiano. São várias as opções de seguro hoje em dia: automóvel, residencial, vida, acidentes pessoais, educacional etc. Essa proteção tem um custo, chamado prêmio. É o que se paga para não correr o risco de perder algo muito valioso ou para suportar melhor uma grande perda material ou pessoal. O seguro pesa no orçamento, mas é, sem dúvida, a melhor forma de garantir a manutenção do patrimônio. Veja nos links abaixo mais informações sobre o setor de seguros.