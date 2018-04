Para Redecard, há muitas fraudes na web A Redecard deverá alegar à Secretaria de Direito Econômico (SDE), que instaurou processo para apurar possível abuso de poder por parte da companhia, que as mudanças pretendidas nos contratos com os "facilitadores" de pagamento via internet são necessárias porque essas empresas representam um risco ao sistema de pagamento. "Elas têm um volume de fraudes elevado", disse o diretor executivo da companhia, Ronaldo Varela.