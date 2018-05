Para reduzir custo, computador de US$ 35 pode ser produzido no Brasil

Segundo ele, já há uma instituição interessada em produzir as máquinas e alguns testes serão realizados para avaliar a viabilidade. Se tudo correr bem, Maddog espera que a versão nacional do Raspberry Pi esteja disponível no mercado brasileiro perto do Natal.

O objetivo da produção local é reduzir a carga de impostos que hoje dobra o preço do minicomputador, criado para ser barato e estimular crianças a aprender programação.

No exterior o Raspberry Pi custa US$ 35, enquanto no Brasil sai por cerca de R$ 170, mais o frete. "É um valor muito alto por algo que vai ser usado para experiências que podem dar errado", disse Maddog. "Se conseguirmos fabricá-lo aqui, esperamos vender o Raspberry Pi pelo preço praticado no exterior, de US$ 35 (cerca de R$ 80)."

Em janeiro, o cofundador do Raspberry Pi, Pete Lomas, veio ao Brasil e já havia mostrado interesse pelo mercado brasileiro. Maddog se envolveu com a fundação por causa do Projeto Cauã, que incentiva o empreendedorismo vendendo kits de hardware e software baratos. O projeto une o Raspberry Pi ao Linux.