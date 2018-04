Para Rússia, euro e dólar seguirão alimentando reservas Não há alternativas ao uso do euro e do dólar como moedas de reserva no momento, afirmou o presidente da Rússia, Dmitry Medvedev, a jornalistas italianos, de acordo com informações do site do Kremlin. Apesar disso, ele defendeu que uma gama mais ampla de moedas seja utilizada para fins de reserva.