Para secretário dos EUA, Brasil está no caminho certo O secretário do Tesouro norte-americano, John Snow, afirmou hoje que ficou encorajado com o Brasil após conversar, terça-feira, com o ministro da Fazenda, Antonio Palocci, e com o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles. Ele disse que as reuniões aconteceram em um momento de importância crítica para os EUA e o Brasil e que o governo brasileiro está no caminho correto. Segundo ele, o governo está criando uma plataforma para o crescimento e que isso exige uma certa paciência. Snow disse que Palocci tem um conhecimento profundo dos problemas e da urgência em resolvê-los, além de ter coragem política. Na conversa com Meirelles, Snow disse que sentiu que o Banco Central está agindo de maneira independente, mesmo não sendo ainda adotada a legislação de autonomia do BC. Segundo ele, as metas de inflação adotadas são ousadas. Ele disse que o governo tem sido bem recebido pelo mercado financeiro, que já não teme mais a moratória, nem o descontrole da inflação. Snow disse que as reformas que estão sendo propostas devem colaborar para reduzir o comprometimento de recursos públicos e que, nas conversas com políticos, entendeu há um amplo apoio dos partidos.