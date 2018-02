Para S&P, Fed ainda elevará os juros em setembro ou outubro A agência de risco Standard & Poors acredita que os juros nos Estados Unidos sofrerão mais uma elevação, seja na próxima reunião do Federal Reserve no dia 20 de setembro, ou na seguinte, em 25 de outubro. "A inflação ainda está muito elevada, e, embora a economia pareça estar se desacelerando, os sinais ainda não são completamente claros", afirmaram os analistas David Wyss e Beth Ann Bovino, da S&P. "Há um período mais curto do que o habitual entre as reuniões do comitê de política monetária em setembro e outubro, o que poderá convencer o Fed a não elevar a taxa em setembro." Wyss e Bovino argumentam que a curva invertida dos yields das letras do Tesouro norte-americano deveriam preocupar o Fed. "Com a taxa de juros do Fed atualmente 30 pontos-base (pb) acima do yield de 10 anos, a curva está se aproximando de inversões previamente associadas a recessão", afirmaram. "Outra alta de 25 pb nos juros colocaria claramente a inversão no território de recessão a menos que os yields subam." Mas, segundo os analistas da S&P, uma queda nos preços do petróleo poderia justificar a manutenção da atual taxa de juros. "Embora o Fed se concentre no núcleo da inflação, há uma infiltração do custo energético no núcleo inflacionário através dos transportes e outros custos operacionais", afirmaram. "Se os preços do petróleo caírem, o temor do Fed com a inflação, a exemplo dos temores dos consumidores, deverá diminuir."